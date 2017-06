«Υποκλίθηκε» στον ΛεΜπρόν ο Μάτζικ! (pic)

Το 9ο triple-double (31 πόντους, 11 ασίστ, 10 ριμπάουντ) σε τελικούς ΝΒΑ σημείωσε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Μάτζικ Τζόνσον.

Ο παλιός γκαρντ των Λέικερς και νυν πρόεδρος τους έστειλε συγχαρητήρια στον «Βασιλιά», γράφοντας στο twitter: «Συγχαρητήρια στον ΛεΜπρόν ο οποίος έγινε ο βασιλιάς των triple-double σε τελικούς και έσπασε το ρεκόρ μου».

Δείτε την ανάρτηση

Congratulations to Lebron James for becoming the King of Triple Doubles for the NBA Finals with 9 and breaking my record.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 10 Ιουνίου 2017