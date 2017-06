Το σερί του Κάρι στα double double! (pic)

Μπορεί ο Κέβιν Ντουράντ να κλέβει τις εντυπώσεις στους τελικούς του NBA, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο Στεφ Κάρι υστερεί.

Ο γκαρντ των Ουόριορς έχει κέφια στα 3 πρώτα παιχνίδια με τους Καβς, ενώ στα δύο τελευταία γράφει double double.

Μάλιστα για πρώτη φορά στην καριέρα του έχει καταφέρει να τελειώσει δυο σερί παιχνίδια με 20+ πόντους και 10+ ριμπάουντ, δείχνοντας πως είναι σε τρομερή κατάσταση.

First time in Stephen Curry's career that he's had 20 points and 10 rebounds in back-to-back games (regular season or playoffs).

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 8 Ιουνίου 2017