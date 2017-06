Διορία σε Μπλατ μέχρι την Δευτέρα (pic)

Η Μακάμπι επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του Ντείβιντ Μπλατ, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να τού αφιερώσει και πολύ χρόνο.

Η ομάδα «του λαού» έκανε πρόταση στον 58χρονο τεχνικό, με οικονομικές απολαβές περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ, και τού έχει δώσει διορία μέχρι την Δευτέρα (12/06), για να δώσει μια θετική ή αρνητική απάντηση.

Coach Blatt will reply to @MaccabitlvBC no later then this Monday. the offer: 3 years, 3.9 Mill' USD A source: We need an answer quickly

— Roey Gladstone (@RoeyGladstone) 7 Ιουνίου 2017