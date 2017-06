«Μύριζε κάνναβη στα αποδυτήρια των Καβαλίερς» (pics)

Αρκετό θόρυβο προξένησαν τα tweet του δημοσιογράφου Μάικ Ουάιζ μετά το τέλος της δεύτερης αναμέτρησης των τελικών του ΝΒΑ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε πως «μεγάλωσε στη Βόρεια Καρολίνα και την Χαβάη και ξέρω καλά να αναγνωρίζω τη μυρωδιά της κάνναβης. Μπορεί να ήταν κάποιος καμεραμάν, ρεπόρτερ, οποιοσδήποτε, Δεν ενοχοποιώ κάποιον. Ξεκαθαρισω πως δεν ξέρω ποιος είχε καπνίσει μαριχουάνα στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν ήταν ρεπόρτερ, παίκτης, κλπ. Ξέρω όμως ότι μύριζε».

Στη συνέχεια και όταν το θέμα πήρε έκταση το... μάζεψε λέγοντας πως, «είστε τρομεροί. Πείραξα έναν φίλαθλο για τη μύρωδια κάνναβης στα αποδυτήρια των Καβαλίερς και τώρα πρέπει να ζητήσω άσυλο στη Ρωσία».

I grew up in Northern California and Hawaii. I know what cannabis smells like. Coulda been a cameraman, reporter, whatever. I'm not judging.

— Mike Wise (@MikeWiseguy) 5 Ιουνίου 2017

To be clear, I don't know who was imbibing marijuana in the Cavs locker room -- media that entered, player, etc. But it wasn't a dead skunk — Mike Wise (@MikeWiseguy) 5 Ιουνίου 2017