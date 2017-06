Αναρτήσεις με... νόημα από Ξανθόπουλο (pics)

Δύο... αινιγματικές αναρτήσεις έκανε ο γκαρντ των «κιτρίνων», με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Ο Ξανθόπουλος έγραψε στο twitter τα εξής: «Οι συμπαίκτες μπορεί να αλλάξουν, αλλά οι αναμνήσεις μένουν για πάντα» και «μην κλαις επειδή τελείωσε, χαμογέλα επειδή συνέβη», συνοδευόμενα από φωτογραφίες με τους συμπαίκτες του.

Teammates may change,but the memories last forever!#arisbc#spirounia#moments#brothers#endofroad pic.twitter.com/0t4v7TpQsm

— Vasilis Xanthopoulos (@vasilis4xantho) 5 Ιουνίου 2017