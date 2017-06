Θυμήθηκε τον θρύλο Γιαννάκη η FIBA! (pic)

Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ έχει κατακτήσει το Eurobasket σαν παίκτης (1987) αλλά και σαν προπονητής (2005), κάτι που δεν ξέχασε η FIBA.

H ομοσπονδία με αφορμή το ερχόμενο Eurobasket θέλησε να θυμίσει σε όλους τους λάτρεις της διοργάνωσης το σπουδαίο επίτευγμα που γιγαντώνει ακόμα περισσότερο τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Δείτε τι ανέβασε

Giannakis has a special spot in the history , as the only person to win a gold as both a player 1987 and coach 2005. #EuroBasket2017 pic.twitter.com/XVUWLtYXgu

— FIBA (@FIBA) 5 Ιουνίου 2017