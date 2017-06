Όταν μαρκάρεις τον Κάιρι Ίρβιγκ, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να προσευχηθείς.

Μόνο έτσι μπορείς να γλιτώσεις τον εξευτελισμό, κάτι που ένιωσε στο.... πετσί του ο Ίαν Κλαρκ στον δεύτερο τελικό του NBA.

Απολαύστε τις «άρρωστες ντρίμπλες του Uncle Drew

