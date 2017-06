Με Στιβ Κερ στο Game 2 οι Ουόριορς!

Ο Στιβ Κερ μέχρι στιγμής δεν έχει κάτσει στον πάγκο των Ουόριορς μετά την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί στην πλάτη του.

Ο τεχνικός των Ουόριορς, όμως, δηλώνει έτοιμος για... δράση και πάλι και αναμένεται να επιστρέψει στο Game 2 με τους Καβαλίερς.

«Η πρόθεσή μου είναι να προπονήσω απόψε και στη συνέχεια της σειράς. Αισθάνομαι καλύτερα», το μήνυμα του τεχνικού της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ.

"The intention is to coach tonight and the rest of the series. I'm feeling better." - @SteveKerr #StrengthInNumbers #NBAFinals pic.twitter.com/a3frvYPXNy

— GoldenStateWarriors (@warriors) June 4, 2017