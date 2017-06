Ο χάρτης της EuroLeague 2017-18

Το νέο και ιδιαίτερα φιλόδοξο πρότζεκτ του «όλοι εναντίον όλων, σε έναν μαραθώνιο 30 αγωνιστικών» εφαρμόστηκε φέτος με ιδιαίτερη επιτυχία στην πιο ανταγωνιστική EuroLeague όλων των εποχών! Τα νέα δεδομένα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το σύστημα διεξαγωγής «υποχρέωσαν», ουσιαστικά, τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν περισσότερο τη διοργάνωση ενώ τα νούμερα σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο αφού ο κόσμος έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σήμερα (4/6), λοιπόν, η Χίμκι έγινε η 14η ομάδα της επόμενης EuroLeague μετά τη νίκη της επί της Ζενίτ και την πρόκριση στους τελικούς της VTB United League.

We feel devotion, @EuroLeague ! We are back!

Οι Ρώσοι μαζί με τον νικητή της Αδριατικής Λίγκας, Ερυθρό Αστέρα, και την κάτοχο του EuroCup Μάλαγα θα ακολουθήσουν τις 11 ομάδες που δεσμεύονται με πολυετή συμβόλαια. Όπως είναι γνωστό, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ, η Αναντολού Εφές, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Αρμάνι Μιλάνο, η Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπαχτσε, η Μπασκόνια, η Μακάμπι και η Ζάλγκιρις Κάουνας είναι οι 11 από τις 16 ομάδες που έχουν δεδομένη τη συμμετοχή τους στο τουρνουά για άλλα 9 χρόνια. Θυμίζουμε πως οι υπόλοιπες πέντε θέσεις προκύπτουν από τρία εθνικά πρωταθλήματα (σ.σ. Αδριατική Λίγκα, Γερμανία, VTB United League), τον νικητή του Eurocup ενώ η Ισπανία θα έχει ακόμα μια ομάδα, αφού δεν ισχύει πλέον η wild card.

H Ουνικάχα, λοιπόν, επιστρέφει στην EuroLeague μετά από την εφετινή απουσία αφού κατέκτησε τον τίτλο στο EuroCup στους τελικούς με τη Βαλένθια. Τη θέση του στην επόμενη διοργάνωση ανανέωσε και ο Ερυθρός Αστέρας ως πρωταθλητής στην Αδριατική Λίγκα, μετά το sweep στη σειρά με την Τσεντεβίτα ενώ η Χίμκι επιβλήθηκε της Ζενίτ και προκρίθηκε ως φιναλίστ της VTB United League.

#BCKhimki defeated @zenitbasket in the 5th @VTBUL semifinal game and returned @EuroLeague to Moscow Region! Well done, yellow-blue nation! pic.twitter.com/DkfIcqF87i

— BC Khimki (@Khimkibasket) 4 Ιουνίου 2017