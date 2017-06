Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς προκρίθηκε στους τελικούς της VTB United League με 3-2 νίκες και θα ακολουθήσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην επόμενη EuroLeague!

To Game 5 με τη Ζενίτ είχε συγκλονιστικό φινάλε αφού ο Τούλσον ισοφάρισε, αρχικώς, σε 78-78 με 3/3 βολές στα 1'41". Ακολούθησε σερί 6-0 για τους φιλοξενούμενους (78-84, 39'32") ενώ το τρίποντο του Μάρκοβιτς μείωσε σε 84-86 στα 9"! Ο Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος έκανε τη διαφορά για τους νικητές με 28 πόντους (10/13 βολ., 3/6 δίπ., 4/12 τρίπ.), «κλείδωσε» τη σπουδαία νίκη από τη γραμμή των βολών.

We feel devotion, @EuroLeague! We are back!

— BC Khimki (@Khimkibasket) 4 Ιουνίου 2017

Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης - Χίμκι 2-3

Game 1 Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης - Χίμκι 99-95

Game 2 Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης - Χίμκι 92-89

Game 3 Χίμκι - Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης 97-73

Game 4 Χίμκι - Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης 73-71

Game 5 Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης - Χίμκι 84-90