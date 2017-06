Μπορεί οι Ουίζαρντς να μην συνεχίζουν στα playoffs, όμως έχουν προλάβει να προσφέρουν θέαμα στους φιλάθλους τους τη φετινή σεζόν.

Οι μάγοι παρουσίασαν τα δέκα εντυπωσιακότερα καρφώματα τους και στην κορυφή συναντάμε την... πτήση του Τζον Ουόλ κόντρα στην Ατλάντα.

Απολαύστε

ICYMI: Our top 10 dunks of the year!#WizTop10 #DCFamily pic.twitter.com/XulqS9upgH

— Washington Wizards (@WashWizards) 4 Ιουνίου 2017