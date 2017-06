Όταν ο Τζόρνταν έβαζε 6 τρίποντα σε ένα ημίχρονο! (vids)

Ένα flashback σε παλιούς τελικούς του NBA έκανε ο λογαριασμός της λίγκας στο twitter και αποφάσισε να ασχοληθεί με τον σπουδαίο Μάικλ Τζόρνταν.

Ο «Air» μπορεί να μην ήταν «σεσημασμένος» σουτέρ τριών πόντων, όμως στους τελικούς του 1992 απέδειξε το αντίθετο.

Συγκεκριμένα στο Game 1 κόντρα στους Μπλέιζερς κατάφερε να πετύχει 6 τρίποντες βόμβες στο πρώτο ημίχρονο και η λίγκα δεν μπορούσε να το ξεχάσει.

Δείτε τα videos

Michael Jordan had plenty of space to bury 6 threes in the first-half of Game 1 of the 1992 #NBAFinals! #NBABreakdown pic.twitter.com/zehdmk5JYS

— NBA (@NBA) 3 Ιουνίου 2017