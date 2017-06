Ο «Βασιλιάς» του ΝΒΑ πέρασε στην 8η θέση με τα περισσότερα ριμπάουντ σε τελικούς ΝΒΑ, αφήνοντας πίσω του, τον Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος «έπεσε» στην 9η θέση.

Άλλο ένα επίτευγμα για τον ΛεΜπρόν... Και φυσικά, υπάρχει και συνέχεια!

Add it to the list... @KingJames passes Magic Johnson on the all-time #NBAFinals list for rebounds. pic.twitter.com/Qi7jrhshnq

— NBA TV (@NBATV) 2 Ιουνίου 2017