Τόμας: «Ο ΛεΜπρόν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών» (vid)

Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Ντιτρόιτ Πίστονς εξήγησε ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι το νούμερο «1» για εκείνον και αυτό λόγω και του κοινωνικού του έργου...

Με αφορμή και τα όσα είπε ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο «Ζέκε» τόνισε χαρακτηριστικά:

«O ΛεΜπρόν με τη φωνή του και με το βήμα που του δίνεται, βοηθάει τους αδύναμους της κοινωνίας και μόνο και μόνο για αυτό έχει ανέβει στο υψηλότερο σκαλί!

Αυτή τη στιγμή έχει ήδη μετατραπεί στον κορυφαίο όλων, κατά τη γνώμη μου. Τόσο για όλα αυτά που έχει κάνει για το παιχνίδι, όσο και έξω από αυτό. Μόνο για αυτό που έκανε σήμερα στη συνέντευξη Τύπου είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών».

"What LeBron James just did today for this generation and generations to come... he's the greatest player to ever play the game." - Zeke pic.twitter.com/vy1jNCO8Ky

— NBA TV (@NBATV) 31 Μαΐου 2017