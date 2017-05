Θέλουν... Τζέρι Ουέστ οι Κλίπερς!

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν του ESPN, ο Τζέρι Ουέστ αποτελεί τον μεγάλο στόχο της ομάδας για την ηγεσία του front office!

Βέβαια ο ιδιοκτήτης των Ουόριορς είχε δηλώσει πρόσφατα ότι θέλει να κρατήσει τον 79χρονο στην ομάδα προκειμένου να προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις του, ενώ στον... χορό για τη διεκδίκησή του είχαν μπει και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Να σημειωθεί ότι ο Ουέστ ήταν εκείνος που είχε επιμείνει για την επιλογή του Κλέι Τόμπσον στους Ουόριορς, ενώ το περασμένο καλοκαίρι -σύμφωνα με τα ρεπορτάζ- αποτέλεσε τον κύριο λόγο της απόκτησης του Κέβιν Ντουράντ ύστερα από το τηλεφώνημα που του είχε κάνει.

Οι Κλίπερς... ελπίζουν και ετοιμάζουν το μεγάλο μπάσιμο!

Story going online now: League sources tell me that the Clippers have expressed interest in trying to hire Jerry West away from the Warriors

— Marc Stein (@ESPNSteinLine) 31 Μαΐου 2017