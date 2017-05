Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Πικ, οι ιθύνοντες της Γαλατασαράι «ψάχνονται» για νέο προπονητή, θέλοντας να κάνουν ριζική αλλαγή στην ομάδα τους.

Ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στο τιμόνι της «τσιμ μπομ» από το 2012 έχοντας κατακτήσει το τουρκικό πρωτάθλημα (2013) αλλά και το Eurocup (2016).

Galatasaray to unload head coach Ergin Ataman, according to sources. He's a legend, won the EuroCup, but officials seek leadership change.

— David Pick (@IAmDPick) 27 Μαΐου 2017