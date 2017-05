Η αρνητική πρωτιά του... ντεφορμέ Τόμσον! (pic)

Οι Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ κάνουν σπουδαίες εμφανίσεις στα playoffs, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Κλέι Τόμσον.

Ο γκαρντ των Ουόριορς δεν προσφέρει όσα περίμενε η ομάδα του, αφού έχει τον χειρότερο συντελεστή αποδοτικότητας όσον αφορά παίκτες που έπαιξαν τουλάχιστον 300 λεπτά στην postseason

O συντελεστής αποδοτικότητας (player efficiency rating) προσμετρά τα θετικά στατιστικά ενός παίκτη (καλάθια εντός πεδιάς, τρίποντα, ασίστ, ριμπάουντ, μπλοκ, κλεψίματα) και τα εξισώνει με τα αρνητικά (άστοχες προσπάθειες, λάθη και φάουλ) για να βγάλει το τελικό αποτέλεσμα.

Μέχρι τώρα η απόδοση του Τόμσον δεν στοίχισε στο Γκόλντεν Στέιτ, όμως στους τελικούς το μέλος των «splash brothers» θα πρέπει να βελτιωθεί απέναντι στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και την παρέα του.

Klay Thompson has the worst PER in the postseason among players with 300-plus minutes played.

Not that it's hurting the Warriors.

— HoopsHype (@hoopshype) 27 Μαΐου 2017