Η... τρίποντη κορυφή του ΛεΜπρόν στα playoffs! (pic)

Από τη σεζόν 2005-06, η παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς στα playoffs είναι ανελλιπής, κάτι που σημαίνει πως ο «Βασιλιάς» έχει επιχειρήσει αμέτρητα σουτ.

Μετά τη χθεσινή νίκη των Καβαλίερς κόντρα στους Σέλτικς, ο ηγέτης του Κλίβελαντ μετράει 964 προσπάθειες σε σουτ τριών πόντων στην postseason, ξεπερνώντας τον Ρέι Άλεν που έχει 954.

Ένα στατιστικό που δείχνει πως όσο περνάνε τα χρόνια εμπιστεύεται όλο και περισσότερο το μακρινό του σουτ.

LeBron James has now attempted more 3-pointers than any other player in postseason history (via @statmuse): https://t.co/9l7lgaUmtK

— Justin Kubatko (@jkubatko) 24 Μαΐου 2017