Σε προσωπική υπόθεση έχει μετατρέψει τον τρίτο τελικό με τους Σέλτικς ο Κάιρι Ίρβινγκ. Ο γκαρντ των Καβαλίερς είναι εξαιρετικός και μάλιστα στο τρίτο δωδεκάλεπτο κατάφερε να πετύχει 21 πόντους, όντας ασταμάτητος όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί.

Kyrie Irving put up 21 PTS in the 3rd quarter, scoring a @cavs playoff high, 9 field goals.#DEWxNBA pic.twitter.com/Wg7uzyW6tq

— NBA (@NBA) May 24, 2017