Αποθεώθηκε ο Τζινόμπιλι που αποχαιρέτησε τους Σπερς (vids)

Είναι μια απ' αυτές τις μέρες που οι λάτρεις του μπάσκετ και του ΝΒΑ πέφτουν σε μελαγχολία. Ο Εμανουέλ Νταβίντ, κατά κόσμον Μανού, Τζινόμπιλι, έπαιξε για τελευταία φορά με τα χρώματα των Σπερς στον 4ο αγώνα της σειράς των Τελικών της Δύσης, απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Δυο λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τελευταίας περιόδου του αγώνα με τους «Dubs», ο Γκρεγκ Πόποβιτς τον απέσυρε στον πάγκο, για να απολαύσει το συγκλονιστικό standing ovation απ' την κερκίδα. Με 15 πόντους, και 7 ασίστ σε 32' συμμετοχής, είχε πει το «αντίο» του σε ένα κοινό που για 15 χρόνια δεν σταμάτησε να τον αποθεώνει.

Ο σπουδαίος Αργεντινός ανήκει στο πάνθεον του μπάσκετ της πατρίδας του, την οποία βοήθησε να κατακτήσει το Χρυσό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Ο ίδιος δεν έχει δηλώσει επίσημα πως αποσύρεται από την ενεργό δράση, όμως είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το δρόμο του Τιμ Ντάνκαν, όταν το καλοκαίρι του 2016 και λίγες εβδομάδες μετά το τέλος της σεζον στο ΝΒΑ, δήλωσε πως αποχωρεί κι επίσημα από την ενεργό δράση μετά από 19 σεζόν.

Τον Τζινόμπιλι αποχαιρέτησαν και οι Ουόριορς, με τη λήξη του αγώνα, μέσω Twitter:

Much respect, Manu! — GoldenStateWarriors (@warriors) 23 Μαΐου 2017

Spurs fans salute Manu Ginobili with standing ovation and chants of his name pic.twitter.com/E0X3gwzRTd — Ben Golliver (@BenGolliver) 23 Μαΐου 2017

Manu Ginobili checks out for what may be the final time of his career. pic.twitter.com/Ki3aiT3jLQ — RealGM (@RealGM) 23 Μαΐου 2017

pretty sure Manu Ginobili just retired on the spot pic.twitter.com/goGsJFUhVK — Dan Favale (@danfavale) 23 Μαΐου 2017