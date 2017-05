«Κάηκε» το Sinan Erdem Dome! (vids)

Πανδαιμόνιο επικράτησε στο «Sinan Erdem Dome», με την λήξη του τελικού του Final 4!

Η Φενέρ του Ζέλικο Ομπράντοβτς έγινε η πρώτη τούρκικη ομάδα που κατακτά το ευρωπαϊκό τρόπαιο και οι οπαδοί της μπήκαν στο παρκέ για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες.

Δείτε στο τελευταίο βίντεο τα τελευταία δευτερόλεπτα και όσα ακολούθησαν.

U don't see this in NBA arenas. pic.twitter.com/gjBtRUJRbs

— David Pick (@IAmDPick) 21 Μαΐου 2017