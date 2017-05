Το κάρφωμα με το... καλημέρα του Γιούντο στον τελικό του Final 4 με τον Ολυμπιακό

Only took 4 seconds after tip-off for @EkpeUdoh and @JanVesely24 to connect for alley-oop dunk!#FNBOLY #7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/JmdXfTRb62

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Μαΐου 2017