Στο κυνήγι του θαύματος οι Σπερς! (pic)

Σε 125 σειρές που το σκορ πήγε στο 3-0, δεν κατάφερε καμία ομάδα να επιστρέψει και να κάνει την ολική ανατροπή στο σκορ!

Μόνο τρεις φορές ήρθαν οι σειρές στα ίσια (3-3) και δη το 1951 (Νικς-Ρόγιαλς 3-4), το 1994 (Ντένβερ-Γιούτα 3-4) και το 2003 (Πόρτλαντ-Ντάλας 3-4).

Μπορούν οι Σπερς να γράψουν ιστορία; Το σίγουρο είναι ότι κυνηγούν το θαύμα! Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που είναι εκτός οι Τόνι Πάρκερ, Καουάι Λέοναρντ και... τώρα και ο Ντέιβιντ Λι!

Backs against the wall in San Antonio pic.twitter.com/iKrk01Ea4m

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 21 Μαΐου 2017