Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ματς απέναντι στην Εφές για τον Γιαν Βέσελι, ο οποίος έδειξε πως μπορεί να μας προσφέρει εντυπωσιακές φάσεις.

Δείτε το φοβερό κάρφωμά του:

.@JanVesely24 takes it right to the rim! #EFSFNB #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Wy9P7waGmv

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Μαρτίου 2017