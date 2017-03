Όσο φτάνουμε στα πλέι οφ, τόσο αρχίζει ο... Βασιλιάς να ανεβάζει στροφές. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν εξαιρετικός και άκρως θεαματικός στο ματς των Καβαλίερς με τους Νάγκετς στο Ντένβερ και προσέφερε πλούσιο θέαμα με δύο συνεχόμενα εντυπωσιακά καρφώματα.

Dunk so nice, he did it twice pic.twitter.com/fFlZuT4gOo

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 23, 2017