Δίπλα στους μαθητές ο Ουέστμπρουκ (vid)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ μέχρι και προχθές είχε δωρίσει εννιά αίθουσες μελέτης για μαθητές στην Οκλαχόμα Σίτι και το Λος Άντζελες. Πλέον αυτές αυξήθηκαν σε 19 αφού ο γκαρντ των Θάντερ δώρισε δέκα ακόμη αίθουσες μελέτης ώστε τα παιδιά μαζί με σωστή καθοδήγηση να μπορούν να μορφώνονται και να μένουν ταυτόχρονα μακριά από προβλήματα.

.@russwest44 opens 10 new reading rooms in the OKC area with his "Why Not" Foundation...

MORE on The Sideline: https://t.co/VEruCNAPqd pic.twitter.com/b4qMnc8XwE

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 22 Μαρτίου 2017