Sorry Βινς, δεν μπορεί να είσαι 40! (vids)

Τι κι αν είναι 40; Ο Βινς Κάρτερ περνάει «άλλη μια μέρα στην δουλειά» και ξέρει να την κάνει πολύ καλά!

Στην προθέρμανση πριν το ματς με τους Πέλικανς έδειξε πως δεν έχουν σημασία τα χρόνια, αλλά η καρδιά.

Ο γκαρντ/φόργουορντ των Γκρίζλις, που στα νιάτα του... έσπαγε τις μπασκέτες και νικούσε στους διαγωνισμούς καρφωμάτων, αυτή τη φορά έβαλε ένα τρίποντο από το κέντρο και στα καπάκια έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, αφού πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του.

Just a casual between-the-legs dunk. Nbd.

COME ON, @mrvincecarter15! This is insane. pic.twitter.com/uQsNyVLTdl

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 21 Μαρτίου 2017