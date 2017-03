Τους... ξέρανε ο Λόπεζ (vids)

Την στιγμή που ο αδερφός του ως παίκτης των Μπουλς έπαιζε μπουνιές με τον Ιμπάκα, ο Μπρουκ Λόπεζ έπαιρνε ένα αγώνα μόνος του. Και τον πήρε όχι μόνο για τους 29 πόντους που έβαλε, αλλά κυρίως για το καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Με το σκορ να είναι 96-96 ο ηγέτης των αδιάφορων βαθμολογικά Νετς πήρε την μπάλα και κλάσματα του δευτερολέπτου πριν ακουστεί η κόρνα της γραμματείας που θα έστελνε τις δύο ομάδες στην παράταση, σκόραρε και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Μια νίκη που για τους Νετς δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, αλλά είναι εξαιρετικά πιθανό να βάλει σε μπελάδες τα... πιστόνια αναφορικά με την προσπάθεια που κάνουν για να μπουν στα πλέι οφ.

Replay Review (Richardson): if Lopez's made FG was released before time expired in Q4 of #DETatBKN. Ruling: Confirmed, shot counts. pic.twitter.com/pwN0jPe3Oy

— NBA Official (@NBAOfficial) March 22, 2017