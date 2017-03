Η Μακάμπι στην τρίτη περίοδο έκανε ό,τι ήθελε τη Φενέρμπαχτσε και μάλιστα πρόσφερε και θέαμα.

Ο Βίκτορ Ραντ με άλεϊ ουπ πάσα βρήκε τον Ντιάμον Σϊμπσον ο οποίος κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

.@IamLeagueRudd and Diamon Simpson team up for an alley-oop, giving @MaccabitlvBC the lead! #FNBMTA #7DAYSMagicMoment #GameON pic.twitter.com/PLDkh9iRCT

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Μαρτίου 2017