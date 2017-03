Από την πρώτη στιγμή που αποκτήθηκε ο Κάζινς, όλοι στη Νέα Ορλεάνη και όχι μόνο τόνιζαν πως η κίνηση αυτή έχει να κάνει με το μέλλον, καθώς θεωρούσαν απίθανη την συμμετοχή της ομάδας στα πλέι οφ, μετά και την κακή έως εκείνη την στιγμή πορεία. Η έλευση του πρώην ηγέτη των Κινγκς όμως άλλαξε την εικόνα των Πέλικανς που πλέον πηγαίνουν από νίκη σε νίκη και μπορεί να βρίσκονται ακόμα πίσω, αλλά πιστεύουν πως μπορούν να πετύχουν το θαύμα.

Και γιατί όχι, όταν κερδίζουν ομάδες όπως οι Γκρίζλις, με το 95-82 να φέρνει την παρέα των Κάζινς και Ντέιβις στο 30-41, τρεις μόλις νίκες πίσω από τους 8ους Νάγκετς. Και εννοείται πως οι Πέλικανς δύσκολα θα προλάβουν το τρένο, ωστόσο είναι δεδομένο πως θα το παλέψουν και πως το άγχος τώρα το έχουν οι υπόλοιπες ομάδες που βλέπουν την συγκεκριμένη να ανεβάζει στροφές. Και πως να μην ανεβάσει άλλωστε, όταν έχει ένα από τα καλύτερα δίδυμα στο ΝΒΑ;

Οι Κάζινς κυρίως, αλλά και Ντέιβις ήταν εξαιρετικοί, με τον πρώτο να πετυχαίνει 41 πόντους, να παίρνει 17 ριμπάουντ, να δίνει 2 ασίστ, να κάνει 2 κλεψίματα και να μοιράζει και 3 τάπες, σε μια απολαυστική εμφάνιση. Ο δεύτερος έβαλε 19, πήρε και 13 ριμπάουντ και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Για τους ηττημένους ο Κόνλεϊ με 16 ήταν πρώτος σκόρερ, ενώ ο Μαρκ Γκασόλ ακολούθησε με 10.

Tim grabs the steal, setting AD up for the slam! pic.twitter.com/Tpbdudst9Y

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 22, 2017