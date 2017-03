Συναντήθηκαν Σίλβερ και Μάτζικ (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν άλλαξαν ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά άλλαξαν οι άνθρωποι σε κομβικά ποσοστά. Μάτζικ Τζόνσον και Ρομπ Πέλινκα πλέον είναι αυτοί που τρέχουν τα αγωνιστικά θέματα της ομάδας κι έτσι συναντήθηκαν με τον Άνταμ Σίλβερ.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ ήθελε να ενημερωθεί για τις αλλαγές στην ομάδα των Λέικερς και φυσικά να δηλώσει την ικανοποίηση του για το γεγονός πως δύο σημαντικές προσωπικότητες ασχολούνται με τους «λιμνάνθρωπους».

GM Rob Pelinka and I leaving NYC after having a great meeting with the @NBA & Commissioner Adam Silver on the new CBA! @Lakers pic.twitter.com/J9b42nxFdu

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 20 Μαρτίου 2017