Η ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, άντεξε στην πίεση της Μακάμπι κι έφτασε στη σπουδαία νίκη που την εδραιώνει στην πρώτη οκτάδα της κατάταξης με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέισον Γκρέιντζερ.

Ο αγώνας

Ο Βίκτορ Ραντ ηγήθηκε επιθετικά της Μακάμπι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με την Εφές, κάνοντας το 11-15 στο 6'51" και φτάνοντας τους 9 πόντους σε αυτό το διάστημα. Ο Αλεξάντερ κράτησε τη Μακάμπι στο +4 (13-17) όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 17-17 στο 10'. Στη συνέχεια ο Άιβερσον έδωσε λύσεις στην «ομάδα του λαού», σκοράροντας για το 27-35 στα 4'36" για το ημίχρονο ενώ ο Σμιθ διαμόρφωσε το 33-38.

Η Εφές έκανε αρχικά σερί 6-0 (39-38, 18'42") όμως η «ομάδα του λαού» πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 41-42. Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ ως το 26'20" όταν ο Λάντεσμπεργκ μείωσε σε 54-52 όμως η Εφές έκανε σερί 8-0 και προηγήθηκε για πρώτη φορά με +10 όταν ο Γκρέιντζερ σκόραρε για το 62-52 στο 27'22". Οι γηπεδούχοι διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα (81-68, 35'16") όμως η Μακάμπι μείωσε σε 84-78 στα 1'35" για το φινάλε με τον Μέκελ. Οι Τούρκοι κράτησαν το προβάδισμα ως το τέλος κι έφτασαν στη σπουδαία νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εφές έκανε επιμέρους σκορ 26-15 στην γ' περίοδο, μετέτρεψε το 41-42 του ημιχρόνου σε 67-57 στο 30' και διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τζέισον Γκρέιντζερ τελείωσε το ματς με 22 πόντους (1/2 βολ., 6/9 δίπ., 3/5 τρίπ.), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη στα 27'19" που έμεινε στο παρκέ.

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Ντέρικ Μπράουν είχε 12 πόντους με 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο κι 1 κόψιμο σε 29'34", βοηθώντας την Εφές να φτάσει στη σπουδαία νίκη.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Μπράντον Πολ είχε μόλις 2 πόντους με 1/1 δίπ., 0/2 τρίπ. σε 8'16".

ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η Μακάμπι προσπάθει να ανατρέψει την κατάσταση στην τελευταία περίοδο, μείωσε σε 84-78 στο 1'35" όμως η Εφές κράτησε το προβάδισμα ως το φινάλε.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Εφές το 27.3% στα τρίποντα, η Μακάμπι τα 16 λάθη.

H ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το one man show του Ντέρικ Μπράουν!

Defense converts to offense for @D_Brown4, who blocks a shot at one end and dunks a seconds later at the other! #7DAYSMagicMoment #EFSMTA pic.twitter.com/4pvjr7tcPr

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Μαρτίου 2017