Πόντος και... 40.000 δολάρια για Μοζγκόφ και Ντενγκ! (pic)

Το Espn είχε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για τα χρήματα που παίρνουν οι δύο παίκτες και οι οποίοι δεν πρόκειται να αγωνιστούν (τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα έχουν εξαγγείλει οι Λέικερς) μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Λούολ Ντενγκ έχει συμβόλαιο 18 εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο, το οποίο αντιστοιχεί σε 321.000 δολάρια ανά παιχνίδι και 42.000 δολάρια για κάθε πόντο που σημειώνει.

Αντίστοιχα, ο Τιμοφέι Μοζγκόφ έχει συμβόλαιο 16 εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο , το οποίο αντιστοιχεί σε 296.000 δολάρια ανά παιχνίδι και 40.000 δολάρια για κάθε πόντο.

If we told you we'd pay you $40K per point scored, is that something you might be interested in? pic.twitter.com/UnezRZelEk

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 15 Μαρτίου 2017