Ο Ράμος μάρκαρε τον Γιουλ (pics)

Στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ βρέθηκαν ταυτόχρονα το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό τμήμα των Μαδριλένων.

Ζινεντίν Ζιντάν και Πάμπλο Λάσο είδαν τους παίκτες τους να αλλάζουν φιλοφρονήσεις ενώ μέρος της προπόνησης έγινε με διαφορετικό τρόπο.

Οι μπασκετμπολίστες χρησιμοποίησαν για λίγο μπάλα ποδοσφαίρου και οι ποδοσφαιριστές την μπάλα του μπάσκετ.

Στο τέλος φυσικά δεν έλειψε η αναμνηστική φωτογραφία.

The players trained with a different type of ball today!

14 Μαρτίου 2017