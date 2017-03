«Πάγωσαν» τον Μοζγκόφ οι Λέικερς (pic)

Τον «παροπλισμό» του Τιμοφέι Μοζγκόφ μέχρι το τέλος της σεζόν φαίνεται πως αποφάσισαν οι Λέικερς, προκειμένου να αξιοποιήσουν καλύτερα τους ελπιδοφόρους παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα και να τους βοηθήσουν να εξελιχθούν.

Οι «λιμνάνθρωποι» διαθέτουν ένα άκρως νεανικό ρόστερ, με τους Ίβιτσα Ζούμπατς, Τζούλιους Ραντλ, Λάρι Νανς Jr, Τζόρνταν Κλάρκσον, Μπράντον Ίνγκραμ και ΝτιΆντζελο Ράσελ να αποτελούν το μέλλον των παλιών πρωταθλητών του NBA.

Lakers recently shut down healthy center Timofay Mozgov to take a stronger look at their younger guys the rest of the season, a source said.

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 14 Μαρτίου 2017