Θύμισε Ρόμπινσον ο Λέοναρντ! (pic)

Οι εμφανίσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα ο Καουάι Λέοναρντ είναι ικανές για να τον κάνουν να διεκδικήσει μέχρι τέλους το βραβείο του MVP της regular season.

Στο ματς κόντρα στην ομάδα της Ατλάντα, ο ηγέτης των Σπερς σημείωσε 31 πόντους, φτάνοντας σε ένα σπουδαίο επίτευγμα.

Αυτό ήταν το 24ο παιχνίδι μέσα στη σεζόν που βάζει 30+ πόντους, μια επίδοση που έχει να γίνει από παίκτη των «σπιρουνιών» εδώ και 20 χρόνια!

Ο τελευταίος που έχει κάνει κάτι αντίστοιχο είναι ο σπουδαίος Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο οποίος τη σεζόν 1994-95 μέτρησε 36 παιχνίδια με 30+ πόντους.

Kawhi Leonard had another 30-point game Monday, most by a @spurs player in over 20 years. pic.twitter.com/GARTtApkrL

Kawhi Leonard's 26 PPG in '16-17 is currently the highest by a @spurs player since The Admiral in '94-95. #GoSpursGo https://t.co/2PGCcBIFqn

— StatMuse (@statmuse) 14 Μαρτίου 2017