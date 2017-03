Έσπασε το φράγμα των 10.000 πόντων ο Καρμέλο Άντονι! (vid)

Στο ματς με τους Νετς, ο Καρμέλο Άντονι έγινε ο 7ος παίκτης των Νικς που φτάνει τους 10.000 πόντους.

Μάλιστα, είναι ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει σ' αυτόν αριθμό πόντων με τη φανέλα δύο διαφορετικών ομάδων.

With this bucket, Carmelo Anthony becomes the 7th @nyknicks to reach 10K points. #Knicks pic.twitter.com/2qNru9rGSM

Hats of to @carmeloanthony

3rd player in NBA history to score 10,000 pts with two teams.

