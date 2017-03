Ντράγκιτς: «Δεν μπορώ να δω»! (pic)

Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Γκόραν Ντράγκιτς στερούνται οι Χιτ στο ματς με τους Πέισερς.

Ο Σλοβένος χτύπησε το δεξί του μάτι στη νίκη επί των Ράπτορς και έτσι δεν θα είναι σε θέση αν αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα από την Ιντιάνα.

Όπως θα δείτε η κατάσταση του ματιού του είναι πολύ άσχημη.

«Ακόμη δεν μπορώ να δω από το δεξί μάτι. Δεν φανταζόμουν ότι πρόκειται να είναι τόσο άσχημα Το δεξί μάτι είναι εντελώς κλειστό. Ο γιατρός τσέκαρε το μάτι και είπε ότι είναι καλά. Δεν πονάω, απλά υπάρχει πίεση», είπε ο Ντράγκιτς για την κατάσταση της υγείας του ματιού του.

This is why Goran Dragic cannot play tonight:; pic.twitter.com/4QTAxGLF2d

— Ira Winderman (@IraHeatBeat) March 12, 2017