Οι Σέλτικς δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα στην αναμέτρηση με τους Μπουλς ενώ ταυτόχρονα πρόσφεραν και θέαμα, απλά στην τρίτη περίοδο ήταν κάπως... διαφορετικό.

Συνήθως το κοινό ξεσηκώνεται με κάρφωμα ή κόψιμο, αλλά αυτή τη φορά μία ομαδική δουλειά ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση.

Δείτε και θα καταλάβετε...

A coach's dream. Check the ball movement from the #Celtics#NBAonABC pic.twitter.com/rR4njKrx83

— NBA (@NBA) 12 Μαρτίου 2017