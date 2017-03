Τραγικό ημίχρονο με 26 πόντους οι Μπουλς (pics)

Οι Σέλτικς μετά από 24΄αναμέτρησης με τους Μπουλς προηγήθηκαν με 46-26 αναγκάζοντας τους στατιστικολόγους να ψάξουν τα αρνητικά ρεκόρ.

Με τους 26 ΄πόντους σε ένα ημίχρονο οι Μπουλς ισοφάρισαν για πέμπτη φορά τη χαμηλότερη παραγωγή πόντων στην ιστορία της ομάδας.

Επίσης οι Μπουλς έγιναν η πρώτη ομάδα της φετινής περιόδου η οποία δεν πέτυχε ούτε ένα καλάθι σε μία ολόκληρη περίοδο μέσα από τη ρακέτα.

Το ευχάριστο για τους «Ταύρους» είναι ότι γλίτωσαν τα χειρότερα αφού οι Κλίπερς το 1999 πέτυχαν σε ένα ημίχρονο 19 πόντους έχοντας το συγκεκριμένο ρεκόρ.

