Ο φόργουορντ της Ουάσινγκτον πάτησε καθαρά το πόδι του στην πλάγια γραμμή και η μπάλα έπρεπε να αλλάξει κατοχή.

Όπερ και σημαίνει οι Μπλέιζερς έπρεπε να είχαν τη μπάλα στα χέρια τους με το σκορ στο 124-123 υπέρ του και με 2,7'' να απομένουν για το τέλος.

Όμως οι διαιτητές αποφάσισαν να μην δουν τη φάση και να πάρουν το σφύριγμα πάνω τους...

Out of bounds or nah? pic.twitter.com/iGsy7ZUWRk

— Bleacher Report (@BleacherReport) 12 Μαρτίου 2017