Οι Κινέζοι έβαλαν τα κλάματα για τον Νοβίτσκι! (vid)

Ένα νεαρό ζευγάρι ταξίδεψε από την Κίνα στο Ντάλας για να δει από κοντά τον Ντιρκ Νοβίτσκι, στον αγώνα των Μάβερικς με τους Νετς. Οι Τεξανοί επικράτησαν με 105-96 και οι Κινέζοι περίμεναν στα αποδυτήρια τον μεγάλο Γερμανό! Όταν, λοιπόν, είδαν τον Νοβίτσκι, έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του και στη συνέχεια έβαλαν τα κλάματα από... συγκίνηση!

Only highlight video you need to see tonight. Couple flies from China to see #DirkNowitzki and he brings them to tears #DALvsBKN pic.twitter.com/0ZRcleP1ye

