H Ρεάλ έδωσε τρελό show μπροστά στο κοινό της, ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε επίσης... θεατής και η «Βασίλισσα» έκλεισε και μαθηματικά πρόκριση στα playoffs!

Το πρώτο ημίχρονο... απλά τέλειο! Η Ρεάλ 15/17 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 9/10 βολές και 19 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο και ήταν ανώτερη σε όλες τις περιόδους! Η νίκη ήρθε με αρκετές θεαματικές φάσεις και πλέον η ισπανική ομάδα... κυκλώνει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του ΟΑΚΑ (16/3).

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Γκουστάβο Αγιόν με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ έξι παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων!

Από την άλλη μεριά οι Σιμόνοβιτς και Τζένκινς είχαν θετικό πρόσημο.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ρεάλ ήταν απλά ανώτερη! Κυριάρχησε σε όλα το παιχνίδι και πήρε δίκαια τη νίκη με... σβηστές «μηχανές».

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Οι Αγιόν και Γιουλ... έδωσαν το δικό τους σόου. Ο πρώτος είχε 12 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ο δεύτερος είχε 11 πόντους, 10 ασίστ, αλλά έκανε 6 λάθη.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς είχε 4 πόντους με 0/3 τρίποντα κι ένα λάθος σε 25:39.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Ουσιαστικά η Ρεάλ Μαδρίτης... κλείδωσε τη νίκη από το πρώτο δεκάλεπτο. Έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +14 και δεν επέτρεψε στην αντίπαλο να επιστρέψει.

ΑΦΑΝΗΣ-«ΗΡΩΑΣ»: Ο Λούκα Ντόντσιτς... σιγά-σιγά μάζεψε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Πέτυχε 7 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ, έδωσε 5 ασίστ, έκλεψε 2 φορές και είχε 2 λάθη σε 19:24.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η ΤΡΕΛΗ πάσα του Γιουλ

.@23Llull with an in-between-the-legs pass to @AyonGustavo, who completes the play with a dunk! NICE! #RMBCZV #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/k8mDGmKQoP

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Μαρτίου 2017