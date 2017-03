Υποδέχτηκε τη Μάλαγα με... αρκούδες! (vid)

Η Μάλαγα επικράτησε της Μπάγερν με 74-69 στο Audi Dome του Μονάχου κι έκανε το 2-1 στην best-of-three σειρά με τους Βαυαρούς, ακολουθώντας τις Λοκομοτίβ Κουμπάν, Βαλένθια και Χάποελ Ιερουσαλήμ στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι Ισπανοί θα αντιμετωπίσουν στους «4» τη Λοκομοτίβ Κουμπάν που υποδέχτηκε την αντίπαλό της ανεβάζοντας στο Twitter ένα video με αρκούδες. «Γεια σου Μάλαγα! Ανυπομονούμε να σε δούμε στο Κρασνοντάρ»!

Hola, @unicajaCB! Looking forward to see you in Krasnodar. #semifinals @EuroCup pic.twitter.com/mDfvLQxdUu

