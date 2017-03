Κορυφαίος όλων ο Ντούμπλιεβιτς (vid)

Η Βαλένθια ακολούθησε τις Μάλαγα, Λοκομοτίβ Κουμπάν και Χάποελ Ιερουσαλήμ στην ημιτελική φάση του EuroCup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους Ισραηλινούς του Αμάρε Στούνταμαϊρ. Οι Ίβηρες επικράτησαν της Χίμκι με 92-76, έκαναν το 2-1 στα προημιτελικά και σφράγισαν την πρόκριση στους «4» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς.

Ο Μαυροβούνιος σέντερ είχε 16 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ranking, κατακτώντας τον τίτλο του MVP των Game 3 των προημιτελικών.

Congratulations to @dubljevicius14 the Game 3 MVP. Check out some of his best moments! #7DAYSEuroCup pic.twitter.com/EeN1YJDBuC

— EuroCup (@EuroCup) 9 Μαρτίου 2017