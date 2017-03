Αποβλήθηκε ο... έξαλλος Ζντοβτς! (vid)

Με το σκορ στο -10 (61-51) ένα επιθετικό φάουλ στον Τσινεμέλου Ελόνου, ενώ πριν είχε προηγηθεί εύστοχο τρίποντο του Σάκοτα, άναψε τα αίματα! Ο Γιούρι Ζντοβτς ήρθε τετ α τετ με τον διαιτητή και μπήκε σε... τρελή κατάσταση μέσα στο παρκέ ουρλιάζοντας! Ο Ντίξον προσπάθησε να τον βγάλει έξω με μεγάλη αποτυχία. Τελικά, ο Σλοβένος δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές και πήγε προς τα αποδυτήρια.

Η ΑΕΚ συνεχίζει το παιχνίδι με τον Σωτήρη Μανωλόπουλο!

Jure Zdovc clearly not happy with the FIBA Champions League referees at the game vs. Monaco :) pic.twitter.com/NcNAnKgj3x

— Yugobasket (@yugobasket) 8 Μαρτίου 2017