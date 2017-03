Χάνει τη σεζόν ο Μπόγκουτ!

Η ατυχία «χτύπησε» την πόρτα στον Άντριου Μπόγκουτ, όταν στο ντεμπούτο του με τους Καβαλίερς δεν πρόλαβε να αγωνιστεί για ένα ολόκληρο λεπτό, αφού έσπασε το πόδι του.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα του Κλίβελαντ, ο Αυστραλός σέντερ δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα ακολουθήσει μια σειρά θεραπειών, μέχρι να γίνει εντελώς καλά.

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει οριστικά τόσο το υπόλοιπο της regular season, όσο και τα playoffs.

#Cavs status update: [1/4] Andrew Bogut, fractured L tibia - undergoing nonsurgical treatment - done for regular season and playoffs.

