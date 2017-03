Χωρίς Ρέπεσα η Αρμάνι στο Τελ Αβίβ (pics)

Οι πρωταθλητές Ιταλίας ταξίδεψαν στο Τελ Αβίβ για το ματς με την Μακάμπι (09/03, 21:05), χωρίς τον Γιάσμιν Ρέπεσα.

Ο προπονητής της Αρμάνι ταλαιπωρείται από πυρετό, κάτι που δεν του επέτρεψε να ακολουθήσει την ομάδα στο Ισραήλ.

Στον πάγκο θα βρεθούν οι βοηθοί του, Καντσελιέρι και Φιορέτι.

Jasmin Repesa did not travel with Olimpia Milano to Tel Aviv due to fever

Cancellieri and Fioretti will coach the team vs @MaccabitlvBC

