Ο Εμπίντ ως άλλος... Άιβερσον! (pics & vid)

Εξώφυλλο για το περιοδικό «SLAM» έγινε ο Τζόελ Εμπίντ, και η... πόζα του θα προκαλέσει σίγουρα αίσθηση.

Ο σέντερ των Σίξερς - που θα χάσει όλη τη σεζόν - αναβίωσε το εξώφυλλο του Άλεν Άιβερσον, πριν από 18 χρόνια.

Οι ιθύνοντες του περιοδικού, βέβαια, ήθελαν να πετύχουν εσκεμμένα αυτή την σύγκριση, θέλοντας να δείξουν πως η ομάδα της Φιλαδέλφεια έχει νέο «αστέρι».

Philly's next superstar won't play again this year, but The Process is just beginning.@JoelEmbiid covers SLAM 207: https://t.co/RkBYCnrple https://t.co/Tw11197uyP

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 7 Μαρτίου 2017