Ο Πολ Τζορτζ (34π.) ήταν ασταμάτητος, αλλά Γκλέιν Ρόμπινσον χάρισε τη νίκη στους Πέισερς!

Το παιχνίδι στην έδρα των Χοκς ήταν ισορροπημένο, ωστόσο όλα κρίθηκαν στο τέλος! Οι Σρόντερ και Μίλσαπ κατάφεραν ν' ανεβάσουν τη διαφορά στο +6 (96-90), αλλά οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν την κατάσταση.

Οι γηπεδούχοι δεν σκόραραν ξανά και ο Γκλέιν Ρόμπινσον πήρε την ασίστ από τον Μάιλς και ευστόχησε από τη γωνία για το 97-96.

Οι Πέισερς πλέον είναι στο 32-30, ενώ οι Χοκς πέμπτοι στην Ανατολική περιφέρεια στο 34-28.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-19, 50-50, 74-81, 96-97

The Pacers go on to defeat the ATLHawks 97-96 behind the game-winning 3 from Glenn Robinson III! pic.twitter.com/wFBgckT6SZ

— Pathe Ndiaye (@KdTrey_23) 5 Μαρτίου 2017